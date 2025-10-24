RDV des Ados 13/17 ans : Projection Film D’horreur Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

RDV des Ados 13/17 ans : Projection Film D’horreur Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS vendredi 24 octobre 2025.

Une séance frissonnante où les adolescents découvrent ou redécouvrent un film d’horreur captivant. Une expérience immersive pour partager émotions, suspense et sensations fortes entre amis.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 18h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/