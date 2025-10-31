RDV des Ados 13/17 ans : Soirée déguisée (quizz musicaux, blind test et karaoké) Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

RDV des Ados 13/17 ans : Soirée déguisée (quizz musicaux, blind test et karaoké) Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS vendredi 31 octobre 2025.

Une soirée festive et conviviale où les adolescents se déguisent et participent à des quizz musicaux, blind tests et karaoké. Une occasion de s’amuser, de chanter et de partager des moments plein de rires !

Une soirée festive où les ados se déguisent, chantent, jouent et s’amusent !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 18h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T19:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T18:00:00+02:00_2025-10-31T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/