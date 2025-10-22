RDV des Ados 13/17 ans : Teck/Gamelle au parc des Guilands Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
RDV des Ados 13/17 ans : Teck/Gamelle au parc des Guilands Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS mercredi 22 octobre 2025.
Un rendez-vous sportif et convivial où les adolescents se retrouvent au parc des Guilands pour pratiquer le teck/gamelle. L’occasion de se dépenser, de s’amuser en groupe et de profiter du plein air dans une ambiance dynamique et détendue.
Un rendez-vous sportif et convivial où les adolescents se retrouvent au parc des Guilands pour pratiquer le teck/gamelle. L’occasion de se dépenser, de s’amuser en groupe et de profiter du plein air dans une ambiance dynamique et détendue.
Le mercredi 22 octobre 2025
de 14h30 à 17h00
gratuit
Gratuit
Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-22T17:30:00+02:00
fin : 2025-10-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-22T14:30:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/