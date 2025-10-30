RDV des Ados 13/17 ans : Top chef, cookies d’Halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

RDV des Ados 13/17 ans : Top chef, cookies d’Halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 30 octobre 2025.

Un rendez-vous gourmand et créatif où les adolescents préparent des cookies sur le thème d’Halloween. Entre décoration originale et plaisir de cuisiner, chacun développe ses talents culinaires dans une ambiance conviviale et amusante.

Venez vous essayer à l’atelier préparation de cookie sur le thème de Top Chef spécial Halloween !

Le jeudi 30 octobre 2025

de 13h45 à 18h00

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/