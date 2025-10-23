RDV des Ados 13/17 ans : Visite hantée au parc du Père Lachaise Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

RDV des Ados 13/17 ans : Visite hantée au parc du Père Lachaise Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 23 octobre 2025.

Une aventure captivante où les adolescents explorent le parc du Père Lachaise à la découverte de ses secrets et légendes mystérieuses. Une sortie originale mêlant curiosité, frissons et histoires fascinantes.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 14h15 à 17h30

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/