RDV des apicuriens, afterwork gourmand À la boutique Apis Mellona Bénesse-Maremne

À la boutique Apis Mellona 108 impasse des Dunes local 3 Bénesse-Maremne Landes

Avis aux curieux et aux bons vivants !

Les Rendez-vous des Apicuriens reviennent à la Miellerie Apis Mellona pour deux soirées placées sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité.

Au programme

Des accords inédits entre miels et fromages,

Des vins et jus locaux soigneusement sélectionnés,

Des échanges autour de l’apiculture… ou simplement l’envie d’être ensemble et de se régaler.

Ces afterworks sont l’occasion idéale de (re)découvrir la richesse du miel sous un nouveau jour et de vivre un moment unique en petit comité. Attention, les soirées sont limitées à 10 participants pour garder toute leur authenticité.

Réservez vite votre place et venez savourer l’art de l’accord parfait ! .

À la boutique Apis Mellona 108 impasse des Dunes local 3 Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 37 18 46

English : RDV des apicuriens, afterwork gourmand

Calling all curious beekeepers and bon vivants!

The Rendez-vous des Apicuriens returns to the Miellerie Apis Mellona for two evenings of sharing, discovery and conviviality.

German : RDV des apicuriens, afterwork gourmand

Neugierige und Genießer aufgepasst!

Die Rendez-vous des Apicuriens kehren für zwei Abende in die Miellerie Apis Mellona zurück, die ganz im Zeichen des Austauschs, der Entdeckung und der Geselligkeit stehen.

Italiano :

Appello a tutti gli apicoltori curiosi e ai bon vivants!

Il Rendez-vous des Apicuriens torna alla Casa del miele Apis Mellona per due serate di condivisione, scoperta e convivialità.

Espanol : RDV des apicuriens, afterwork gourmand

¡Llamamiento a todos los apicultores curiosos y amantes de la buena vida!

El Rendez-vous des Apicuriens vuelve a la casa de la miel Apis Mellona para dos veladas de intercambio, descubrimiento y convivencia.

