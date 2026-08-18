{RDV des Musicien.ne.s} Le Son 3D-360° Studio de la Filature Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

{RDV des Musicien.ne.s} Le Son 3D-360°

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:00:00

fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Découverte de l’audio 3D et son usage dans différentes applications, musiques, film, jeux vidéos.

→ Gratuit, sur inscription (8 participants)

Découverte de l’audio 3D et son usage dans différentes applications, musiques, film, jeux vidéos.

Stefan du Sans Réserve abordera les principes du son en 3D, son usage actuel, son apport créatif, son évolution vers le futur en studio comme en live. Présentation théorique pour comprendre le concept et la technologie avec une séance d’écoute.

→ Gratuit, sur inscription (8 participants) .

Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : {RDV des Musicien.ne.s} Le Son 3D-360°

An Introduction to 3D Audio and Its Use in Various Applications, Including Music, Movies, and Video Games.

? Free, registration required (8 participants)

L’événement {RDV des Musicien.ne.s} Le Son 3D-360° Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux