RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque

RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque vendredi 29 août 2025.

RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes

477 rue de la Palme Ostove Zutkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29

Date(s) :
2025-08-29

Visite de la ferme, découverte des animaux et goûter fermier avec Laurent POPIEUL.
Tarif 7€ par personne   .

477 rue de la Palme Ostove Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 69 23 56 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque a été mis à jour le 2025-08-08 par CPETI Région Audruicq