RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque
RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque vendredi 29 août 2025.
RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes
477 rue de la Palme Ostove Zutkerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Visite de la ferme, découverte des animaux et goûter fermier avec Laurent POPIEUL.
Tarif 7€ par personne .
477 rue de la Palme Ostove Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 69 23 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque a été mis à jour le 2025-08-08 par CPETI Région Audruicq