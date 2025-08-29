RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque

Visite de la ferme, découverte des animaux et goûter fermier avec Laurent POPIEUL.

Tarif 7€ par personne .

477 rue de la Palme Ostove Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 69 23 56

L’événement RDV des P’tits Loups à la Ferme du Coq aux Ânes Zutkerque a été mis à jour le 2025-08-08 par CPETI Région Audruicq