RDV des Ptits Loups Arvieu
RDV des Ptits Loups Arvieu mercredi 22 avril 2026.
RDV des Ptits Loups
Place de l’Eglise Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Sur inscription obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
10h30 Au Cantou. La valise du printemps avec Grenouilles, citrouilles et compagnie. Gratuit sur inscription obligatoire au 05 65 46 06 06.
Raconteuse d’histoires et atelieriste bien être de l’enfant et des la familles, j’accompagne avec douceur et empathie à travers le yoga, les contes, la réflexologie et les massages parents/enfants. 0 .
Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com
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English :
10:30 am At the Cantou. La valise du printemps with Grenouilles, citrouilles et compagnie. Free with registration on 05 65 46 06 06.
L’événement RDV des Ptits Loups Arvieu a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)