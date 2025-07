RDV des saveurs Les confitures d’Agnès Office de tourisme des Eyzies Les Eyzies

9h30-12h30: Venez rencontrer Agnès, qui vous fera déguster des succulents confitures faites aux Eyzies. Une opportunité de repartir avec un souvenir 100% Périgord. Gratuit

Passez les portes de l’office de tourisme et venez à la rencontre d’Agnès qui vous fera découvrir ses confitures, made in Les Eyzies: ses vergers se situent à 3km du bureau d’information touristique des Eyzies! Vous aurez la possibiliter de lui acheter ses produits , un souvenir/cadeau gourmand pour continuer à savourer le Périgord à votre retour. .

Office de tourisme des Eyzies 19 avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : RDV des saveurs Les confitures d’Agnès

9:30am-12:30pm: Come and meet Agnès, who will be delighted to show you some of the delicious jams made at Les Eyzies. An opportunity to take home a 100% Périgord souvenir. Free

German : RDV des saveurs Les confitures d’Agnès

9:30-12:30 Uhr: Treffen Sie Agnès, die Ihnen köstliche Marmeladen aus Les Eyzies vorstellt. Eine Gelegenheit, ein Souvenir aus dem Périgord mit nach Hause zu nehmen. Kostenlos

Italiano :

9.30-12.30: Venite a conoscere Agnès, che degusterà deliziose marmellate prodotte a Les Eyzies. Potrete così portare a casa un souvenir 100% Périgord. Gratuito

Espanol : RDV des saveurs Les confitures d’Agnès

9.30-12.30: Venga a conocer a Agnès, que degustará deliciosas mermeladas elaboradas en Les Eyzies. Podrá llevarse un recuerdo 100% del Périgord. Gratis

