RDV DU GRHISTA L’ÉCHO DES MURS QUAND LES BATIMENTS RACONTENT AGDE Agde

RDV DU GRHISTA L’ÉCHO DES MURS QUAND LES BATIMENTS RACONTENT AGDE

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Journée conférences organisée conjointement par le Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) et le service des Archives Municipales d’Agde.

Programme

09h15- Ouverture

Christine Delpous, présidente du GHRISTA

Encadrer et fermer

09h20 Les multiples vies du Fort Brescou

Alain Sagnes, GHRISTA

09h40 De la caserne Mirabel à l’hôtel de Ville

Christian Camps, GHRISTA

Protéger et soigner

10h10 Souvenirs de l’Hôpital Saint-Joseph

Virginie Gascon, Archives d’Agde

10h30 L’asile Lachaud

Elisabeth Bolbènes, GHRISTA

>11h De l’hôtel particulier de la Charité au Musée Agathois. État des connaissances

Marion Audoly, Jean-François Castan, Musée Agathois

Instruire et cultiver

>11h30 La médiathèque et le théâtre d’Agde un lieu entre éducation, guerre et culture

Sarah Lefevre, Archives d’Agde

De quelques bâtiments privés

14h00 De l’îlot de la Sablière à l’atelier d’artiste dOvermars

Hélène Pascual, GHRISTA

14h30 La famille de la Sablière à l’atelier -Rigaud

Christian Riette, GHRISTA

15h00 L’Hôtel Riquet…

Maeve Marvan, Faustine Serin, Lucie Vandeputte, Ecole d’Architecture de Toulouse

> Gratuit,

> Informations & réservation auprès des Archives Municipales d’Agde 04.67.94.60.80

Lieu Médiathèque Agathoise .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 80 archives@ville-agde.fr

English :

Conference day organized jointly by the Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) and the Archives Municipales d’Agde.

German :

Konferenztag, der gemeinsam von der Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) und dem Stadtarchiv von Agde organisiert wird.

Italiano :

Conferenza organizzata dal Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) e dagli Archives Municipales d’Agde.

Espanol :

Conferencia organizada conjuntamente por el Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) y los Archives Municipales d’Agde.

