RDV DU GRHISTA L’ÉCHO DES MURS QUAND LES BATIMENTS RACONTENT AGDE Agde

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault
Journée conférences organisée conjointement par le Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) et le service des Archives Municipales d’Agde.
Programme
09h15- Ouverture
Christine Delpous, présidente du GHRISTA
Encadrer et fermer
09h20 Les multiples vies du Fort Brescou
Alain Sagnes, GHRISTA
09h40 De la caserne Mirabel à l’hôtel de Ville
Christian Camps, GHRISTA
Protéger et soigner
10h10 Souvenirs de l’Hôpital Saint-Joseph
Virginie Gascon, Archives d’Agde
10h30 L’asile Lachaud
Elisabeth Bolbènes, GHRISTA
>11h De l’hôtel particulier de la Charité au Musée Agathois. État des connaissances
Marion Audoly, Jean-François Castan, Musée Agathois
Instruire et cultiver
>11h30 La médiathèque et le théâtre d’Agde un lieu entre éducation, guerre et culture
Sarah Lefevre, Archives d’Agde
De quelques bâtiments privés
14h00 De l’îlot de la Sablière à l’atelier d’artiste dOvermars
Hélène Pascual, GHRISTA
14h30 La famille de la Sablière à l’atelier -Rigaud
Christian Riette, GHRISTA
15h00 L’Hôtel Riquet…
Maeve Marvan, Faustine Serin, Lucie Vandeputte, Ecole d’Architecture de Toulouse
> Gratuit,
> Informations & réservation auprès des Archives Municipales d’Agde 04.67.94.60.80
Lieu Médiathèque Agathoise .
Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 80 archives@ville-agde.fr
English :
Conference day organized jointly by the Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) and the Archives Municipales d’Agde.
German :
Konferenztag, der gemeinsam von der Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) und dem Stadtarchiv von Agde organisiert wird.
Italiano :
Conferenza organizzata dal Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) e dagli Archives Municipales d’Agde.
Espanol :
Conferencia organizada conjuntamente por el Groupe de Recherches Historiques Agathoises (GHRISTA) y los Archives Municipales d’Agde.
