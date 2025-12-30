RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club Nogent-le-Rotrou

RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club

6 Place St Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

2026-04-07

LE NOGENT’S BOOK CLUB NOUVEAU RDV MENSUEL DU MARDI !

Thème Non fiction

Une collab’ entre la bibliothèque et la librairie La Place. Le rendez-vous mensuel du mardi pour parler littérature. On vous attend nombreux !

Informations auprès de la Bibliothèque municipale 02 37 52 76 16 ou

Librairie La Place librairielaplacenogent@gmail.com

18h30-20h

> Nogent-le-Rotrou Bibliothèque municipale, 74 rue Gouverneur .

6 Place St Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 librairielaplacenogent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NEW! NOGENT’S BOOK CLUB

Theme: Non-fiction

A collaboration between the library and La Place bookshop. We look forward to seeing you at this monthly event!

6.30pm-8pm

