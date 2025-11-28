RDV du midi Phil’o MUDO Beauvais
Quand l’art rencontre la philosophie… La contemplation d’œuvres d’art est propice à l’ouverture sur le monde, ce qui fait notre humanité. Accompagné par une philosophe, prenez le temps de la réflexion et éveillez votre conscience.
Avec Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie
> Vendredi 28 novembre à 11h45 au MUDO-Musée de l’Osie
Durée 1h | Tout public, à partir de 15 ans
Gratuit
Sur réservation à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.63 0 .
