RDV du midi Phil’o MUDO Beauvais vendredi 28 novembre 2025.

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-11-28 11:45:00

fin : 2025-11-28 12:45:00

Quand l’art rencontre la philosophie… La contemplation d’œuvres d’art est propice à l’ouverture sur le monde, ce qui fait notre humanité. Accompagné par une philosophe, prenez le temps de la réflexion et éveillez votre conscience.

Avec Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie

> Vendredi 28 novembre à 11h45 au MUDO-Musée de l’Osie

Durée 1h | Tout public, à partir de 15 ans

Sur réservation à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.63 0 .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

