RDV du numérique : l’IA au service de l’apprentissage et du développement humain Médiathèque Visages Du Monde Cergy

RDV du numérique : l’IA au service de l’apprentissage et du développement humain Médiathèque Visages Du Monde Cergy samedi 4 octobre 2025.

RDV du numérique : l’IA au service de l’apprentissage et du développement humain Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Visages Du Monde Val-D’Oise

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec l’Université CY-Paris.

En France, les troubles du spectre autistique (TSA) concerneraient environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et en 2022, 40% des enfants autistes n’avaient accès à aucune forme de scolarisation. Comment l’intelligence artificielle peut-elle aider les personnes autistes, dotées d’une forme d’intelligence particulière, à interagir au mieux avec leur environnement ? Raphaël d’Urso, doctorant au laboratoire ETIS en informatique et robotique, viendra nous présenter son travail sur l’autisme et intelligence artificielle. Par le biais d’un robot et de jeux « sérieux ,» le scientifique aide les enfants atteints d’un trouble autistique à apprendre et favorise les interactions avec les personnes neurotypiques.

Médiathèque Visages Du Monde 10 PLACE DU NAUTILUS 95800 Cergy Cergy 95800 Hauts-de-Cergy Val-D’Oise Île-de-France 0134334528 https://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/ [{« lastProcessedAt »: « 2025-07-11T13:46:15.768Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « mediatheques@cergy.fr », « response »: {« passId »: 329368153, « isPending »: false, « addressId »: 38594}, « venueId »: 3378, « description »: « Une confu00e9rence pour comprendre comment l’intelligence artificielle peut aider les personnes dotu00e9es du2019une forme du2019intelligence particuliu00e8re, u00e0 interagir au mieux avec leur environnement ? Raphau00ebl du2019Urso, doctorant au laboratoire ETIS en informatique et robotique, viendra nous pru00e9senter son travail sur lu2019autisme et intelligence artificielle. nPar le biais du2019un robot et de jeux u00ab su00e9rieux ,u00bb le scientifique aide les enfants atteints du2019un trouble autistique u00e0 apprendre et favorise les interactions avec les personnes neurotypiques. », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-06-30T08:06:58.690Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1624902, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-06-30T08:06:58.822Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 371842126, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759582800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-06-30T08:06:58.997Z »}, {« venueId »: 151933, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-11T13:44:58.528Z »}, {« venueId »: 151933, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-11T13:46:15.767Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/329368153 »}]

Dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec l’Université CY-Paris.

© Ville de Cergy