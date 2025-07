RDV du Patrimoine au Château de Gouhenans château Gouhenans

RDV du Patrimoine au Château de Gouhenans jeudi 14 août 2025.

Rue du Château Gouhenans Haute-Saône

14 août 2025 21:00:00

14-20 août 2025

C’est le retour des RDV du Patrimoine !

Des visites de sites emblématiques (et souvent privés) de la Vallée de l’Ognon, en partenariat avec Destination 70.

Le château de Gouhenans vous ouvre ses portes pour 2 visites estivales gratuites.

Venez profitez des connaissances d’une guide conférencière pour en apprendre plus sur l’histoire du château à travers les siècles et découvrir toutes les rénovations faites au fur et à mesure des années par les propriétaires.

Une visite de jour et une visite en nocturne aux flambeaux

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme. .

château Rue du Château Gouhenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59 contact@ot-villersexel.fr

