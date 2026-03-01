RDV du Patrimoine Les lieux de pouvoir Dole
RDV du Patrimoine Les lieux de pouvoir Dole dimanche 22 mars 2026.
RDV du Patrimoine Les lieux de pouvoir
Centre ville Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:30:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Parcourez les lieux qui ont façonné le pouvoir à Dole et saisissez l’importance politique, intellectuelle et judiciaire de la ville, à travers le temps. .
Centre ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 54 justine.goujon@grand-dole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV du Patrimoine Les lieux de pouvoir
L’événement RDV du Patrimoine Les lieux de pouvoir Dole a été mis à jour le 2026-03-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE