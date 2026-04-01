RDV du Printemps Atelier Dessin et Vitrail à la ferme La Grulière La Grulière Bazougers

RDV du Printemps Atelier Dessin et Vitrail à la ferme La Grulière

La Grulière Atelier du Bleu Mouton Bazougers Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:15:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

Découvrez la Grulière et ses moutons Solognots et Bleus du Maine avant de vous initier au dessin en plein air. Leur présence au pré est l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet d’éco pâturage, mis en place pour entretenir naturellement les espaces verts.

L’atelier se poursuit dans la grande remise avec une découverte des bases du vitrail et, pour ceux qui le souhaitent, une manipulation simple des outils pour apprendre à couper du verre.

Informations pratiques

* Durée 2h/ 2h30

* Rendez-vous sur place à 14h15 pour débuter à 14h30

* Places limitées à 15 personnes. A partir de 8 ans

* Animation payante (sur place)

* Enfants sous la responsabilité des parents. Mare non sécurisée.

* Prévoir vêtements adaptés à la météo

* Annulation en cas de terrain boueux.

*Boutique sur place

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

La Grulière Atelier du Bleu Mouton Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Atelier Dessin et Vitrail à la ferme La Grulière Bazougers a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53