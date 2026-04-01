RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Le Pin Préaux
RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Le Pin Préaux mardi 21 avril 2026.
RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant
Le Pin La maison du Pin Préaux Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:45:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !
Au cœur du vignoble, les enfants découvrent le monde vivant qui entoure la vigne biodiversité, sol, insectes, plantes… À travers un atelier ludique, ils explorent les interactions qui font vivre l’écosystème et deviennent, le temps d’une séance, de petits explorateurs du vivant.
Informations pratiques
* Durée 1h30
* Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de l’atelier pour commencer à 10h
* Places limitées à 30 enfants.
* Payant, à régler sur place
* Prévoir vêtements adaptés à la météo
* En intérieur en cas de pluie
* Boutique de produits locaux
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .
Le Pin La maison du Pin Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!
L’événement RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Préaux a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53