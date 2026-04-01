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RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Le Pin Préaux

RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Le Pin Préaux mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Pin

Adresse : La maison du Pin

Ville : 53340 Préaux

Département : Mayenne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : 0 0

RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant

Le Pin La maison du Pin Préaux Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:45:00
fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !
Au cœur du vignoble, les enfants découvrent le monde vivant qui entoure la vigne biodiversité, sol, insectes, plantes… À travers un atelier ludique, ils explorent les interactions qui font vivre l’écosystème et deviennent, le temps d’une séance, de petits explorateurs du vivant.

Informations pratiques
* Durée 1h30
* Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de l’atelier pour commencer à 10h
* Places limitées à 30 enfants.
* Payant, à régler sur place
* Prévoir vêtements adaptés à la météo
* En intérieur en cas de pluie
* Boutique de produits locaux

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr   .

Le Pin La maison du Pin Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44  o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Atelier Les petits explorateurs du vivant Préaux a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53