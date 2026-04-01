RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule La Médiathèque de Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine

RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule

La Médiathèque de Meslay-du-Maine 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:45:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

Lors de cette promenade ludique, nous explorerons l’éveil des sens et la reconnaissance des végétaux dans une ambiance poétique et conviviale. Fermer les yeux, sentir, toucher, écouter, imaginer… chacun à son rythme pourra explorer les sensations et partager ses ressentis, ses savoirs et ses questions.

Informations pratiques

* Durée 1h/ 1h30

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la balade pour un départ à 20h

* Places limitées à 15 personnes.

* Prévoir vêtements adaptés à la météo

* Gratuit

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

La Médiathèque de Meslay-du-Maine 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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English :

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53