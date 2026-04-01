RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule La Médiathèque de Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine
RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule La Médiathèque de Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine jeudi 16 avril 2026.
RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule
La Médiathèque de Meslay-du-Maine 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:45:00
fin : 2026-04-16 21:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !
Lors de cette promenade ludique, nous explorerons l’éveil des sens et la reconnaissance des végétaux dans une ambiance poétique et conviviale. Fermer les yeux, sentir, toucher, écouter, imaginer… chacun à son rythme pourra explorer les sensations et partager ses ressentis, ses savoirs et ses questions.
Informations pratiques
* Durée 1h/ 1h30
* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la balade pour un départ à 20h
* Places limitées à 15 personnes.
* Prévoir vêtements adaptés à la météo
* Gratuit
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .
La Médiathèque de Meslay-du-Maine 3 Boulevard d’Aldingen Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!
L’événement RDV du Printemps Balade nature sensorielle au crépuscule Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53