RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé L’Espace Meslinois Meslay-du-Maine
RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé L’Espace Meslinois Meslay-du-Maine mardi 14 avril 2026.
RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé
L’Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:30:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !
Venez à la rencontre des animateurs emblématiques des jeux télés et amusez- vous à remporter les défis qui vous seront lancés.
Informations pratiques
* Durée 1h30
* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début du jeu
* Places limitées à 40 personnes.
* Gratuit
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .
L’Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!
L’événement RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53