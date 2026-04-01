RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé L’Espace Meslinois Meslay-du-Maine

RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé

L’Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

Venez à la rencontre des animateurs emblématiques des jeux télés et amusez- vous à remporter les défis qui vous seront lancés.

Informations pratiques

* Durée 1h30

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début du jeu

* Places limitées à 40 personnes.

* Gratuit

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

L’Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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English :

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Le Grand défi des Jeux Télé Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53