RDV du Printemps Rando- Patrimoine Ecole Privé Sacré-Coeur La Bazouge-de-Chemeré

RDV du Printemps Rando- Patrimoine

Ecole Privé Sacré-Coeur 20 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:45:00

fin : 2026-04-19 16:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

En compagnie de l’association de randonnée Les Baladins du Moulin, arpentez les chemins entourant la commune de La Bazouge-de-Chémeré et découvrez son patrimoine tel que Les fresques de l’église et le théâtre Tribus en court de restauration. Notre balade se terminera par un goûter sur les bords du plan d’eau municipal.

Informations pratiques

* Distance: 6km

* Durée 2h/ 2h30

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite pour un départ à 14h

* Places limitées à 50 personnes.

* Prévoir vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche et eau

* Gratuit

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

Ecole Privé Sacré-Coeur 20 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Rando- Patrimoine La Bazouge-de-Chemeré a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53