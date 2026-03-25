RDV du Printemps Visite de la ferme la Chèvrerie du Maine La Gaudinière Meslay-du-Maine

RDV du Printemps Visite de la ferme la Chèvrerie du Maine

La Gaudinière La Chèvrerie du maine Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

Venez découvrir le monde agricole comme vous ne l’avez jamais vu, à la Chèvrerie du Maine ! Ophélie et son compagnon Benoît vous accueilleront sur un site de caractère verdoyant et arboré. Ils vous feront partager leur activité quotidienne, au milieu des chèvres, élevées dans la ferme. Vous pourrez également y apercevoir des autruches élevées sur la même ferme. Ces animaux n’ont pas fini de vous dévoiler tous leurs secrets !

Informations pratiques

* Durée 1h30 à 2h

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite

* Places limitées à 30 personnes.

* Présence d’un chien sur place

* Prévoir vêtements adaptés à la météo

* Gratuit

* Boutique de produits locaux

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

La Gaudinière La Chèvrerie du maine Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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English :

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Visite de la ferme la Chèvrerie du Maine Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par SUD MAYENNE