RDV en bière inconnue Complexe Sportif Beaupréau-en-Mauges samedi 18 octobre 2025.
Complexe Sportif Chemin des Mussaudières Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Après le succès de la première édition, l’association Gesté au Rendez-Vous vous convie à nouveau à une soirée pleine de surprises et de bonne humeur !
L’association Gesté au Rendez-Vous organise le vendredi 18 octobre à partir de 19h00, au complexe sportif de Gesté, son événement annuel RDV en Bière Inconnue .
Au programme
– Concert live avec Voltair Doryford et Oliver Covers
– Repas sur réservation uniquement crudités, bœuf à la bière, fromage et bière ou soft (25cl)
– Bière et restauration sur place
– Entrée gratuite
Rejoignez-nous pour cette deuxième édition du RDV EN BIÈRE INCONNUE et vivez une soirée inoubliable entre amis et concert live ! .
Complexe Sportif Chemin des Mussaudières Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 04 65 18 geste.au.rendezvous49@gmail.com
English :
After the success of the first edition, the association Gesté au Rendez-Vous invites you once again to an evening full of surprises and good humour!
German :
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe lädt der Verein Gesté au Rendez-Vous Sie erneut zu einem Abend voller Überraschungen und guter Laune ein!
Italiano :
Dopo il successo della prima edizione, l’associazione Gesté au Rendez-Vous vi invita ancora una volta a una serata piena di sorprese e di buon umore!
Espanol :
Tras el éxito de la primera edición, la asociación Gesté au Rendez-Vous le invita de nuevo a una velada llena de sorpresas y buen humor
