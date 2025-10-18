RDV en bière inconnue Complexe Sportif Beaupréau-en-Mauges

Complexe Sportif Chemin des Mussaudières Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Après le succès de la première édition, l’association Gesté au Rendez-Vous vous convie à nouveau à une soirée pleine de surprises et de bonne humeur !

L’association Gesté au Rendez-Vous organise le vendredi 18 octobre à partir de 19h00, au complexe sportif de Gesté, son événement annuel RDV en Bière Inconnue .

Au programme

– Concert live avec Voltair Doryford et Oliver Covers

– Repas sur réservation uniquement crudités, bœuf à la bière, fromage et bière ou soft (25cl)

– Bière et restauration sur place

– Entrée gratuite

Rejoignez-nous pour cette deuxième édition du RDV EN BIÈRE INCONNUE et vivez une soirée inoubliable entre amis et concert live ! .

Complexe Sportif Chemin des Mussaudières Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 04 65 18 geste.au.rendezvous49@gmail.com

