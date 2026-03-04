RDV famille avec Laurence Mellinger, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

RDV famille avec Laurence Mellinger 21 mars et 18 avril La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés de leurs parents à partir de 6 ans.

Le rendez-vous propose de découvrir en famille, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition temporaire. Avec la complicité de l’artiste Laurence Mellinger, les jeunes et leurs parents réalisent une création individuelle ou collective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition « Prendre le temps ».

En suivant la même onde de bien être propagée par l’exposition et les 4 pièces aménagées par les artistes Christiane Fath et François Bauer, les participant·es vont créer leur 5ème espace. En utilisant la peinture, la couleur, le son et avec l’aide de la plasticienne Laurence Mellinger, ils revisiteront les murs, le sol, les objets autour d’une idée : créer une pièce à vivre avec joie.

Ouverture des inscriptions un mois avant l’événement.

Gratuit, sur réservation (places limitées) à kunsthalle@mulhouse.fr / 03 69 77 66 47

A propos de l’artiste : Au croisement de l’écologie et du social, Laurence Mellinger a développé depuis 30 ans une pratique multiforme et malléable, variant les formes et les techniques en fonction des contextes. Dans l’ensemble de ses réalisations, elle prête attention aux détails, à la persistance fragile, à la douce résistance des choses. Elle appelle à l’action aussi fugace soit-elle, à travers une pratique poétique et de nombreuses collaborations. Elle propose des ateliers de pratiques artistiques pour transmettre son goût pour la couleur, le dessin et où l’expression de chacun a une place dans le collectif.

A La Kunsthalle, le samedi est une journée consacrée aux familles.

Ateliers, visites, jeux, chaque rendez-vous proposé est pensé et conçu pour que les enfants de tous âges puissent découvrir l’art contemporain.

En libre accès tous les samedis après-midi : des jeux, des livres, des ateliers pour découvrir l’art contemporain.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

