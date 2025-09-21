RDV famille – David Allart La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse

RDV famille – David Allart Dimanche 21 septembre, 15h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le rendez-vous propose de découvrir en famille, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une exposition temporaire. Avec la complicité de l’artiste David Allart, les jeunes et leurs parents réalisent une création individuelle ou collective qui fait écho à ce qu’ils découvrent dans l’exposition « Déborder la rivière ».

Mené par David Allart, l’atelier invite les participant·es à explorer les abords de la rivière Ill, fil conducteur du territoire, pour en révéler les traces historiques, les souvenirs ou les imaginaires liés à cet espace. À travers des promenades, des échanges et un travail graphique, ils créeront une carte sensible et originale, reflet de leur regard personnel sur la rivière.

Cette carte sera conçue à l’aide de tampons, une technique inspirée de la gravure sur bois, permettant une initiation à un mode d’impression artisanale peu répandu. Entre curiosités locales, mémoire collective et créations plastiques, cette carte viendra prolonger l’expérience de l’exposition estivale du centre d’art.

David Allart est spécialisé dans l’impression traditionnelle d’estampes, le graphisme et l’édition d’art en série limitée. Autonome, du concept à la réalisation, il répond à une grande diversité de commandes, de la création d’image ou d’identité visuelle jusqu’à l’impression.

Installé à Mulhouse, son atelier est un lieu d’expérimentation artistique et graphique, ouvert aux plasticiens, dessinateurs, photographes et graphistes souhaitant travailler la sérigraphie, la lithographie ou encore la xylographie artisanale.

Son travail d’illustration aborde des thématiques variées telles que la nature, le voyage ou l’épopée. La contemplation occupe une place centrale dans son univers, exprimée par un dessin épuré et par le biais de l’image imprimée (estampes, tirages limités). Il puise ses inspirations dans l’imagerie populaire, les mythes, la science-fiction, ou encore dans de simples moments de vie empreints de poésie.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés de leurs parents à partir de 6 ans.