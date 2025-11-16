RDV FANTASTIQUE AVEC OTTO DERISION – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

RDV FANTASTIQUE AVEC OTTO DERISION Début : 2025-11-16 à 17:00. Tarif : – euros.

Otto Dérision maîtrise avec brio l’art de l’illusion… Mais la magie n’est-elle qu’illusion ?Où s’arrête l’illusion ? Où commence le surnaturel ? Au cours de ce rendez-vous magique, Otto Dérision dessine une ligne trouble entre les deux. La magie n’est plus seulement un art, mais également une énigme. Entre manipulations impossibles, phénomènes inexpliqués, secrets d’initiés et manifestations troublantes, ce spectacle vous fera osciller entre doute et émerveillement.Otto Dérision vous invite à explorer les limites du réel. Ce que vous verrez est-il une habile supercherie ou une véritable incursion dans l’inconnu ? À vous d’en juger… si vous en êtes capables.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77