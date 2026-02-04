RDV Généalogie Geneanet, créer un arbre et faire des recherches Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

RDV Généalogie Geneanet, créer un arbre et faire des recherches

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez avec Hélène les fonctionnalités de Geneanet, site internet d’aide à la généalogie. Créez votre arbre et partagez-le avec les membres de votre famille.

Faire des recherches sur les arbres des autres contributeurs et découvrir si vous êtes parent d’une personne célèbre, retrouver des parents éloignés, un vaste monde à explorer vous attend !!

Côté pratique si vous avez un ordinateur portable, apportez-le pour faire les manipulations sur place si vous le souhaitez !

Et tout cela en toute convivialité !

Gratuit

Réservation au 02.32.42.51.39 .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : RDV Généalogie Geneanet, créer un arbre et faire des recherches

With Hélène, discover the features of Geneanet, a genealogy website. Create your tree and share it with members of your family.

L'événement RDV Généalogie Geneanet, créer un arbre et faire des recherches Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-04