RDV GOURMAND CHÂTEAU CAPION À ANIANE Aniane

Château de Capion, 34150 Aniane Aniane Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Début : 2026-02-21
Découverte du Château Capion
Au programme
– Visite des vignes, de la Cave et du Chai à barriques
– Découverte des secrets de fabrication de nos vins en AOP Languedoc, AOP Terrasses du Larzac et IGP Saint Guilhem le désert.
– Dégustation de 3 vins du Domaine en accords avec des fromages et charcuteries (blanc, rouge, rosé).
Tarif enfant nous consulter
En option possibilité de prolonger ce moment gourmand en déjeunant au SouKa, bistrot des vins à Aniane (tapas à partager, plats dès 23€). .
English :
Discover Château Capion
