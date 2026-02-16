RDV GOURMAND CHÂTEAU CAPION À ANIANE Aniane

RDV GOURMAND CHÂTEAU CAPION À ANIANE

Découverte du Château Capion

Au programme

– Visite des vignes, de la Cave et du Chai à barriques

– Découverte des secrets de fabrication de nos vins en AOP Languedoc, AOP Terrasses du Larzac et IGP Saint Guilhem le désert.

– Dégustation de 3 vins du Domaine en accords avec des fromages et charcuteries (blanc, rouge, rosé).

Tarif enfant nous consulter

En option possibilité de prolonger ce moment gourmand en déjeunant au SouKa, bistrot des vins à Aniane (tapas à partager, plats dès 23€). .

Château de Capion, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Discover Château Capion

