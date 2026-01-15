RDV GOURMAND CHÂTEAU CAPION Aniane

RDV GOURMAND CHÂTEAU CAPION

Chemin de Capion Aniane Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-14

Dans un cadre préservé, venez découvrir ce petit bijou au cœur des terrasses du Larzac.

Dans un cadre préservé, venez découvrir ce petit bijou au cœur des terrasses du Larzac. Le Château, les jardins à la Française, les 49 hectares de vignes, … Ici, tout est beau !

Au programme

– Visite des vignes, de la Cave et du Chai à barriques

– Découverte des secrets de fabrication de nos vins en AOP Languedoc, AOP Terrasses du Larzac et IGP Saint Guilhem le désert.

– Dégustation de 3 vins du Domaine en accords avec des fromages et charcuteries (blanc, rouge, rosé). .

English :

Come and discover this little jewel in the heart of the Larzac terraces.

