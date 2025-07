RDV Gourmand de l’été Saint-Christophe-des-Bardes

Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Début : 2025-07-11 11:30:00

fin : 2025-08-22 14:00:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Vivez une expérience passionnante cet été dans le cadre authentique du Château Champion, au cœur du paysage viticole à 2 km de Saint-Émilion.

Laissez-vous séduire par une visite immersive du domaine, où vous découvrirez l’histoire familiale, les secrets du terroir et les étapes de l’élaboration de nos vins. Vous continuerez l’expérience avec une dégustation de 3 cuvées, un voyage des sens entre arômes et saveurs.

Pour clôturer ce moment convivial, un repas gourmand réalisé sur place par un traiteur vous attend. Alors que vous soyez plus burger maison ou entrecôte vigneronne , vous aurez le choix tous les vendredis, du 11 Juillet au 22 Août, de marier découverte, plaisir et gastronomie dans un cadre authentique et paisible. .

Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com

