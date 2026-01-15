RDV GOURMAND SOUKA ET CHÂTEAU CAPION ANIANE Aniane

36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Partez à la rencontre du SouKa Bistrot des vins avec la présence du vigneron (Château Capion) et dégustez un accord mets et vins.
36 Boulevard Saint-Jean Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46  contact@guide-bao.fr

Meet the winemaker (Château Capion) at the SouKa Bistrot des vins and enjoy a wine and food pairing.

