RDV Grainothèque, MJC trégunc, Trégunc

RDV Grainothèque Samedi 21 février, 10h00 MJC trégunc Finistère

ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants.

MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne

