RDV lecture | Club Ados Librairie des Colettes Tarnos mercredi 14 janvier 2026.

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Date(s) :
Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres.
En partenariat avec la librairie Des Colettes.
Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.
A partir de 13 ans.
Rendez-vous a 18h.
Durer: 1h.   .

Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

