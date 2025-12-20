RDV lecture | Club Ados Librairie des Colettes Tarnos

RDV lecture | Club Ados

Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres.

En partenariat avec la librairie Des Colettes.

Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.

A partir de 13 ans.

Rendez-vous a 18h.

Durer: 1h. .

RDV lecture | Club Ados

