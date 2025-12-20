RDV lecture | Club Ados Librairie des Colettes Tarnos
RDV lecture | Club Ados Librairie des Colettes Tarnos mercredi 14 janvier 2026.
RDV lecture | Club Ados
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres.
En partenariat avec la librairie Des Colettes.
Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.
A partir de 13 ans.
Rendez-vous a 18h.
Durer: 1h. .
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV lecture | Club Ados
L’événement RDV lecture | Club Ados Tarnos a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Seignanx