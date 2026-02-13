RDV lecture des 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

RDV lecture des 3-6 ans Samedi 14 février, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-14T11:00:00+01:00 – 2026-02-14T12:00:00+01:00

Dans le cadre du Mois des petits.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lectures et chansons spécial canards en hommage à Berk Mois des petits MDP2026

Julien Béziat