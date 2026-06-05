RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac
RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac vendredi 24 juillet 2026.
Avessac
RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac
Lieu-dit La Champagne Avessac Loire-Atlantique
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Lieu-dit La Champagne Avessac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04 accueil@tourisme-pays-redon.com
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L’événement RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44