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RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac

RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Champagne

Ville : 44460 Avessac

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : 3.5 3.5

Avessac

RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac

Lieu-dit La Champagne Avessac Loire-Atlantique

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

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Lieu-dit La Champagne Avessac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04  accueil@tourisme-pays-redon.com

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L’événement RDV les savoir-faire en Pays de Redon Visite d’un verger avec Mémoire Fruitière Avessac Avessac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44