RDV Manga au Cinéma Nogent-le-Rotrou

RDV Manga au Cinéma Nogent-le-Rotrou samedi 27 septembre 2025.

RDV Manga au Cinéma

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-27 13:00:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Le cinéma Le Rex, les associations JapaNogent et Les Épées Nogentaises vous donnent rendez-vous pour une journée exceptionnelle autour du Manga !

A l’occasion de la sortie de Demon Slayer La Forteresse Infinie, un Ciné-Mochi un peu spécial avec des animations et des lots à gagner dès 13h !

Une journée manga au cinéma dès 13h !

A l’occasion de la sortie de Demon Slayer La Forteresse Infinie, nous vous proposons un Ciné-Mochi un peu spécial avec des animations et des lots à gagner tout au long de la journée !

Un programme riche

De 13h à 18h, animations gratuites pour tous, avec la Japanogent (exposition d’artisans & ateliers créatifs) ainsi que PiConcept (photoshoot cosplay) et Les Epées Nogentaises (initiation à l’escrime sportive dans le hall). Rencontre avec Lila Lacombe dans l’après-midi (qui prête sa voix à Kanao Tsuyuri / Demon Slayer.

A 18h00, séance du film précédée d’une démonstration scénarisée d’escrime artistique sur scène.

Dès 20h30, soirée Geek / Pop Culture animée par la Japanogent avec notamment un blind-test, des kahoots ou encore un karaoké ! .

