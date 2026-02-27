[RDV Nature] A la découverte des fossiles Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

[RDV Nature] A la découverte des fossiles

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Prendre le temps d’un atelier pour devenir un chasseur de trésors du passé. Plonger dans l’univers fascinant des fossiles, ces vestiges mystérieux qui révèlent les secrets des animaux et des plantes qui vivaient chez nous il y a des millions d’années.

8-10 ans Réservation dès le 24 mars.

Rendez-vous à 14h30 (durée 1h30) .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

