RDV nature de la MPT atelier greffe et taille Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud samedi 28 février 2026.
Maison pour Tous 11 Rue de l'Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Gratuit
2026-02-28
RDV nature de la MPT en compagnie de Alan de bocage pays branché. Des conseils et de la pratique !
le matin la greffe
l’après-midi la taille
Renseignements auprès de la MPT. .
+33 5 49 63 16 18 contact@mptstsaubin79.fr
