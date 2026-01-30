RDV nature de la MPT atelier greffe et taille Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

RDV nature de la MPT atelier greffe et taille

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

RDV nature de la MPT en compagnie de Alan de bocage pays branché. Des conseils et de la pratique !

le matin la greffe

l’après-midi la taille

Renseignements auprès de la MPT. .

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 contact@mptstsaubin79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV nature de la MPT atelier greffe et taille

L’événement RDV nature de la MPT atelier greffe et taille Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine