RDV nature en Anjou Découverte de la faune Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

RDV nature en Anjou Découverte de la faune

Neuvy-en-Mauges La Morosière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

En famille, venez découvrir la faune du site de la Morosière !

En famille, venez découvrir la faune du site de la Morosière. Partez à la recherche de traces et indices de présence d’oiseaux, de mammifères. Observer les insectes et autres animaux aquatiques grâce à une pêche sur une des mares du site. Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre plus sur les animaux sauvages.

Sortie dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou .

Neuvy-en-Mauges La Morosière Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Come and discover the fauna of the Morosière site with the whole family!

L’événement RDV nature en Anjou Découverte de la faune Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges