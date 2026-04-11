RDV nature en Anjou Découverte de la faune Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou
RDV nature en Anjou Découverte de la faune Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou mercredi 15 avril 2026.
Chemillé-en-Anjou
RDV nature en Anjou Découverte de la faune
Neuvy-en-Mauges La Morosière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
En famille, venez découvrir la faune du site de la Morosière !
En famille, venez découvrir la faune du site de la Morosière. Partez à la recherche de traces et indices de présence d’oiseaux, de mammifères. Observer les insectes et autres animaux aquatiques grâce à une pêche sur une des mares du site. Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre plus sur les animaux sauvages.
Sortie dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou .
Neuvy-en-Mauges La Morosière Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr
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English :
Come and discover the fauna of the Morosière site with the whole family!
L’événement RDV nature en Anjou Découverte de la faune Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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