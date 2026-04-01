RDV Nature en Anjou Découverte de la faune Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou
RDV Nature en Anjou Découverte de la faune Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou mercredi 15 avril 2026.
RDV Nature en Anjou Découverte de la faune
Neuvy-en-Mauges Domaine de la Morosière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:15:00
Date(s) :
2026-04-15
A la découverte de la faune au Domaine de la Morosière à Neuvy-en-Mauges près de Chemillé.
En famille, venez découvrir la faune du site de la Morosière. Partez à la recherche de traces et indices de présence d’oiseaux, de mammifères. Observer les insectes et autres animaux aquatiques grâce à une pêche sur une des mares du site. Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre plus sur les animaux sauvages.
Distance parcourue 1-2 km
Un événement organisé dans le cadre des Rendez-vous Nature 2026. .
Neuvy-en-Mauges Domaine de la Morosière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr
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English :
Discovering wildlife at Domaine de la Morosière in Neuvy-en-Mauges near Chemillé.
L’événement RDV Nature en Anjou Découverte de la faune Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges