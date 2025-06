RDV Nature en Anjou Les petites bêtes aquatiques Camping de Coulvée Chemillé-en-Anjou 17 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

RDV Nature en Anjou Les petites bêtes aquatiques Camping de Coulvée 10 chemin de Coulvée Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Un rendez-vous famille dans la vallée de l’hyrome à la rencontre de la biodiversité.

Atelier famille pour observer et classer les petites bêtes qui peuplent les mares par une activité pêche à l’épuisette.

Munis d’une épuisette et d’un seau, partez à la découverte des petites bêtes de l’Hyrôme.

Espace naturel sensible Vallée de l’Hyrôme

Distance parcourue 1 km

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou 2025. .

Camping de Coulvée 10 chemin de Coulvée

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

English :

A family outing in the Hyrome valley to discover biodiversity.

German :

Ein Familientreffen im Hyrome-Tal, bei dem Sie die biologische Vielfalt kennenlernen.

Italiano :

Una gita in famiglia nella valle di Hyrome alla scoperta della biodiversità.

Espanol :

Una excursión familiar por el valle de Hyrome para descubrir la biodiversidad.

L’événement RDV Nature en Anjou Les petites bêtes aquatiques Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-06-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges