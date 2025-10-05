RDV Nature sortie champignons Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

RDV Nature sortie champignons

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Une sortie champignons avec des passionnés…la récolte devrait être bonne !

RDV à la MPT pour co-voiturage.

Sur inscription. .

