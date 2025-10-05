RDV Nature sortie champignons Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud
RDV Nature sortie champignons Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud dimanche 5 octobre 2025.
RDV Nature sortie champignons
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Une sortie champignons avec des passionnés…la récolte devrait être bonne !
RDV à la MPT pour co-voiturage.
Sur inscription. .
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 86 02 42 contact@mptstaubin79.fr
