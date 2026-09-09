Informations pratiques

RDV numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes 9 septembre – 9 décembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Des rendez-vous collaboratifs et conviviaux deux mercredis matin par mois à la bibliothèque Antipode (espace numérique).

Échange, entraide et découverte autour de tous vos usages numériques : ordinateurs, smartphones, sites internet, démarches en ligne ou ressources numériques.

Ouverts à tous les niveaux, ces temps favorisent le partage de connaissances dans un esprit de coopération et de bienveillance.

Sur inscription à l’année auprès des médiateurs numériques (places limitées.)

Adultes tous niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-09T12:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



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