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RDV numérique : Coup de Pouce Bibliothèque Antipode Rennes

mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

RDV numérique : Coup de Pouce Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 18 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Aide informatique et initiation au numérique

Besoin d’un coup de pouce avec vos outils et vos démarches numériques ? Nous pouvons vous aider à débloquer la situation. N’hésitez pas à solliciter les médiateurs numériques.
Tout public.
Les médiateurs numériques sont également présents tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 15h30 : Prenez rendez-vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-18T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-18T12:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70


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