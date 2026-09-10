RDV numérique : Coup de Pouce Bibliothèque Antipode Rennes
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes
Informations pratiques
RDV numérique : Coup de Pouce Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 18 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Aide informatique et initiation au numérique
Besoin d’un coup de pouce avec vos outils et vos démarches numériques ? Nous pouvons vous aider à débloquer la situation. N’hésitez pas à solliciter les médiateurs numériques.
Tout public.
Les médiateurs numériques sont également présents tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 15h30 : Prenez rendez-vous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-18T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-18T12:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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