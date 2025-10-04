RDV Numérique Médiathèque Robert-Desnos Argenteuil

RDV Numérique Médiathèque Robert-Desnos Argenteuil samedi 4 octobre 2025.

RDV Numérique Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Robert-Desnos Val-d’Oise

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Découvrez les bases de l’impression 3D à travers un atelier pratique et collaboratif : manipulation de fichiers, personnalisation de modèles et lancement d’impressions en direct. Que vous soyez novice ou déjà curieux de ces technologies, cette séance vous permettra de tester, d’échanger, de mieux comprendre les usages possibles et de laisser libre cours à votre imagination.

Médiathèque Robert-Desnos 58 Allee Fernand Leger, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134114987 https://argenteuil.bibenligne.fr/mediatheque-robert-desnos [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.argenteuil.fr/node/content/nid/487585 »}] Ligne J, arrêt Val d’Argenteuil. 8, 34, 164 arrêt Jean Lurçat. 4 arrêt François-Rabelais.

Ville d’Argenteuil