RDV Patrimoine C’est du propre Dole

RDV Patrimoine C’est du propre

Centre ville Dole Jura

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

À l’occasion de la réouverture annuelle de la maison natale de Louis Pasteur, venez découvrir comment, du Moyen Âge à aujourd’hui, Dole a su concilier densité de population, activités économiques et qualité de vie. Inspirée par les découvertes du savant sur les maladies et la prévention des épidémies, la ville a repensé son urbanisme, développé son réseau d’eau et modernisé ses établissements de santé. .

Centre ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 54 justine.goujon@grand-dole.fr

