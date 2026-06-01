RDV Plein Air balades en calèche, au pas des chevaux Mentheville
RDV Plein Air balades en calèche, au pas des chevaux Mentheville mardi 23 juin 2026.
Mentheville
RDV Plein Air balades en calèche, au pas des chevaux
335 Route du Pont Mentheville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25
Embarquez pour une balade en calèche à travers les plaines paisibles de l’arrière-pays fécampois pour découvrir le patrimoine local au rythme des chevaux. Le parcours est enrichi par la rencontre d’un distillateur passionné de chez Astravent, suivie d’une dégustation de saveurs du terroir. .
335 Route du Pont Mentheville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com
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English : RDV Plein Air balades en calèche, au pas des chevaux
L’événement RDV Plein Air balades en calèche, au pas des chevaux Mentheville a été mis à jour le 2026-06-03 par Communauté de communes Campagne de Caux