RDV Plein Air visite de la ferme Malo CR 32 Goderville

Goderville

RDV Plein Air visite de la ferme Malo

CR 32 100 Ferme Montier Goderville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

À Goderville, découvrez le métier ancestral de la famille Malo qui cultive la pomme de terre avec passion depuis 1969 au cœur d’un clos masure. Entre champs et ateliers, cette visite vous dévoile les secrets de fabrication de leurs frites fraîches et l’histoire d’un savoir-faire local. .

CR 32 100 Ferme Montier Goderville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

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English : RDV Plein Air visite de la ferme Malo

L’événement RDV Plein Air visite de la ferme Malo Goderville a été mis à jour le 2026-06-03 par Communauté de communes Campagne de Caux