RDV PRO Atelier Document Unique Maison de l’économie Mellac
RDV PRO Atelier Document Unique Maison de l’économie Mellac lundi 30 mars 2026.
RDV PRO Atelier Document Unique
Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 09:30:00
fin : 2026-03-30 11:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
– Appréhendez la règlementation et les obligations afférentes à la prévention des risques professionnels.
– Obtenez des conseils méthodologiques en vue de réaliser votre document unique d’évaluation des risques.
– Identifiez les aides à sa réalisation et à sa concrétisation.
Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.
Sur inscription (places limitées) .
Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV PRO Atelier Document Unique
L’événement RDV PRO Atelier Document Unique Mellac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS