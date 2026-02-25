RDV PRO Atelier Document Unique Maison de l’économie Mellac

RDV PRO Atelier Document Unique

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 09:30:00

fin : 2026-03-30 11:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

– Appréhendez la règlementation et les obligations afférentes à la prévention des risques professionnels.

– Obtenez des conseils méthodologiques en vue de réaliser votre document unique d’évaluation des risques.

– Identifiez les aides à sa réalisation et à sa concrétisation.

Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.

Sur inscription (places limitées) .

Maison de l'économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27

English : RDV PRO Atelier Document Unique

