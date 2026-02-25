RDV PRO Atelier Femmes & Numérique Découvrir les bases du référencement naturel Maison de l’économie Mellac

RDV PRO Atelier Femmes & Numérique Découvrir les bases du référencement naturel

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10 11:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Le référencement naturel (SEO) est aujourd’hui un levier incontournable pour améliorer la visibilité d’un site web et attirer un public qualifié. Maîtriser ces compétences peut faire toute la différence, que vous soyez entrepreneur.e, salarié.e ou en reconversion.

Vous souhaitez comprendre les fondamentaux pour optimiser un site web et améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche ? Cet atelier est fait pour vous !

Au programme

– Comprendre les bases du SEO qu’est-ce que le SEO, ses piliers essentiels (technique, contenu, autorité) et les dernières évolutions.

– Choisir des mots-clés pertinents outils, méthodes et structuration pour trouver les bons mots-clés.

– Rédiger pour le web bonnes pratiques de rédaction optimisée

– Optimiser vos pages web focus sur les balises essentielles, astuces concrètes et outils pour un SEO performant.

Cet atelier interactif vous permettra de poser vos questions, d’expérimenter et de repartir avec des connaissances directement applicables à vos projets.

Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.

Sur inscription (places limitées) .

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV PRO Atelier Femmes & Numérique Découvrir les bases du référencement naturel

L’événement RDV PRO Atelier Femmes & Numérique Découvrir les bases du référencement naturel Mellac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS